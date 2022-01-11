Cemal Enginyurt, 'Ankara Başsavcılığı Melih Gökçek'i derhal tutuklayın' çağrısı yaptı

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı MElih Gökçek'in FETÖ suçlamasıyla tutuklanması için canlı yayında Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusu yaptı. Enginyurt, “Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’na sesleniyorum. Melih Gökçek’i derhal tutuklayın. Melih Gökçek FETÖ’cü olduğunu itiraf etmiştir. FETÖ’cülüğün miladı mı olur” dedi.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TV5 kanalında katıldığı bir programda “Melik Gökçek derhal tutuklansın” çağrısı yaptı. Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde kendi döneminden kalma çok sayıda FETÖ’cü olduğu iddiası ve “Genel sekreterim Kamil Kılıç FETÖ’cüydü” sözlerini hatırlatarak, “Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’na sesleniyorum. Melih Gökçek’i derhal tutuklayın. Melih Gökçek FETÖ’cü olduğunu itiraf etmiştir" dedi.

Programdaki konuşmasından bir bölümünü sosyal medya hesabından “Melik Gökçek derhal tutuklansın” notuyla paylaşan Cemal Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

- Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’na sesleniyorum. Melih Gökçek’i derhal tutuklayın. Melih Gökçek FETÖ’cü olduğunu itiraf etmiştir. FETÖ’cülüğün miladı mı olur?

- Galatasaraylı İsmail’i 1996 yılında Fethullah Gülen’le resim çektirdi diye tutukladın; devlet memurlarını öğrencilik hayatında FETÖ yurtlarında kaldı diye attın, FETÖ dershanesine gitti diye attın; gariban çocukları FETÖ’nün dershanesinde, yurdunda kaldı diye hapse attın; Bank Asya’ya para yatıranı attın, Zaman Gazetesi’ne abone olanı attın. ‘Zaman Gazetesi’ne 365 bin TL verdim’ diyen adam hala televizyonlarda konuşuyor.

- ‘Ben FETÖ’cüleri işe aldım, onlarla çalıştım’ diyen adam hala televizyonlarda konuşuyor. Utanmadan, sıkılmadan Temel Karamollaoglu’na diyor ki ‘Hangisiyle haşrolmak istersin’.

- Melih Gökçek, seninle haşrolmayı Allah nasip etmesin. Seninle haşrolmayacağımız kesin.

- Hakikaten Allah resulü doğru diyor: ‘Kişi sevdiğiyle beraberdir.’ Sen sevmediğimiz, nefret ettiğimiz bir adamsın. Senin gideceğin yer, olsa olsa ancak cehennem olur. Seninle bir olmayacağımız kesin.