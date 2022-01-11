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Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm fragmanı

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Evlilik Hakkında Her Şey'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Evlilik Hakkında Her Şey 18 Ocak 2022 Salı akşamı FOX'ta...

Dizide Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işleniyor.

Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

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