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İzmit'te ellerinde bıçaklarla iki kişiyi bıçakladılar, yerde tekmelediler dehşet anları görüntülendi

İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki kişinin bıçaklandığı olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kalabalık grubun kentin en işlek yerinde ellerinde bıçaklarla dehşet saçması görüntülerde yer alıyor.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.A. ve E.E., kendilerini takip eden bir grup tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan gençleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan gençler Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dehşet anları güvenlik kamerasında

Gençlerin bıçakla anları ve zanlıların çevreye yaşattıkları korku güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin yolda yürüdükleri ve arkalarından kızların da içinde bulunduğu grubun takip ettiği görülüyor. Arkada yürüyen zanlılardan birisi çıkardığı bıçağı önünde yürüyen gence hiç bir şey söylemeden saplıyor.

Bir başka zanlı da önce diğer şahsa yumruk atıyor. Yere düşen genç hem bıçaklanıyor, hem de tekmeleniyor. Elinde bıçak olan zanlılardan biri kalabalığı üzerine koşarak dehşet yaşatıyor. Zanlıların daha sonra hiç bir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştıkları görülürken, yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yapıyor.
Polis ekipleri kaçan iki zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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