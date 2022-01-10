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DÜNYA

Duygulandıran görüntü! Evsiz adam doğum gününü köpeklerle kutladı

KOLOMBİYA’da evsiz bir adamın yanındaki iki köpekle yaptığı doğum günü kutlaması sosyal medyanın gündemine otururken, izleyenleri duygulandırdı.

Kolombiya’nın Bucaramanga kentinde sokakta yaşadığı belirtilen “Choco” lakaplı Jose Luis Matos’un 2 köpeği ile kutladığı doğum günü sosyal medyada gündem oldu.

İzleyenleri duygulandıran görüntülerde Matos, yanındaki köpeklere önce parti şapkası takarken, ardından yanında getirdiği pastanın üzerindeki iki mumu üfleyerek söndürüyor. Doğum günü şarkısı eşliğinde mumları söndüren Matos, ardından köpeklere sarılarak onları öpüyor ve doğum günü pastasını paylaşıyor.

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