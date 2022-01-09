Maske Kimsin Sen'in son bölümünde caps'ler coştu! Ağaç kostümünün altından Derya Baykal çıktı!

FOX TV'de yayınlanan Maske Kimsin Sen'in son bölümündeki kostümlere ve ağaç maskesiyle sahneye çıkan Derya Baykal'a sosyal medyada caps yağmuru...

FOX TV'de yayınlanmaya başladığı günden bu yana 'satanizm propagandası' yapıldığı tartışmalarına neden Olan Maske Kimsin Sen'in 8 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümüne 'ağaç' kostümüyle ve maskesiyle çıkan Derya Baykal damgasını vurdu. Sosyal medyada her bölümüyle damga vuran ve tepkilerin ardından haftada bir gün olan yayınlarını ikiye çıkartan Maske Kimsin Sen dün akşamki bölümüyle yine caps oldu ve defalarca paylaşıldı.

RTÜK'ün inceleme başlatacağını duyurduğu "Maske Kimsin Sen?" yarışması son bölümüyle gündemde. 'Maske Kimsin Sen?' son bölümünde ağaç maskesi sosyal medyaya damga vurdu.

Tansel Öngel'in sunuculuğunu yaptığı, jüride ise Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un jüri olduğu 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasının son bölümüne Derya Baykal ağaç kostümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Herkes Suzan Kardeş beklerken Derya Baykal çıktı!

"Maske Kimsin Sen?" yarışmasının 3. bölümünde, 'ağaç' maskesi sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medyanın en çok konuşulanlar listesi TT'de uzun süre konuşulan ağaç maskesinin altından çok sevilen bir isim çıktı. Herkes maskenin altından Suzan Kardeş'in çıkmasını beklerken maskenin altından Derya Baykal çıktı. Eda Ece "Ben bildim" diye sevinirken sosyal medyada Baykal'a beğeni mesajları yağdı.

"Ağacı sevin! Çok güzel bir yolculuktu, çok eğlendim! Çok teşekkür ederim"

Herkes ağaç'ın Suzan Kardeş olduğunu düşünürken, maskenin altından ünlü tiyatro sanatçısı Derya Baykal çıktı.Derya Baykal maskesini açtıktan sonra sosyal medyada da "Ağacı sevin! Çok güzel bir yolculuktu, çok eğlendim! Çok teşekkür ederim" yorumunda bulundu.