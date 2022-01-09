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Tarkan'dan sosyal medyayı sallayan 'göbecik' videosu! Spor yaptığı anları paylaştı

Megastar Tarkan sosyal medya hesabından spor yapığı anları paylaşarak "Gidecek bu göbecik gidecek" diye seslendi.

Tarkan sosyal medya hesabından video paylaştı. Tarkan pandemide kilo aldığını itiraf etti.

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaştığı video hayranlarını gülme krizine soktu. Spor yaparken kendini videoya alan ünlü Megastar Tarkan, takipçilerini kahkahaya boğdu. Samimi davranışlarını sergileyen Tarkan kilo aldığını söyleyerek 'Gidecek bu göbecik gidecek' diye seslendi.



Tarkan videoyu paylaşırken, “Merhaba, bu pandemide hepimiz biraz kilo aldık galiba. Bende ufacık bir göbecik yaptım yani ne yalan söyleyeyim. Ama gidecek bu göbecik gidecek. Öyle ya da böyle gidecek. E sporsuz olmaz tabi. Spor yapacağız. Hadi ben devam, öperim” ifadelerini kullandı/

'Göbecik' diye bir şarkı gelir mi'

Tarkan’ın bu paylaşımı beğeni rekoru kırarken hayranları bu itirafına yorum yapmayı ihmal etmedi. En dikkat çeken yorumlardan biri de, uzun zamandır albüm bekleyen hayranlarının 'Göbecik diye bir şarkı gelir mi' sorusu oldu.

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