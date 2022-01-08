BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop, canlı yayına bağlanıp Kılıçdaroğlu'na cevap verdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, canlı yayına bağlanıp kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oldu. CHP lideri, TÜİK'e alınmamsıyla ilgili konuştu. TBMM Başkanı Şentop, yayına bağlanıp kendisi hakkındaki sözleri nedenyile CHP liderine çok sert tepki gösterdi.

Şentop canlı yayında şu ifadeleri kullandı;

Ben TBMM Başkanıyım. TBMM Başkanı sıfatı dışında ayrıca hukukçuyum. Bir milletvekilinin anayasada iç tüzükten kaynaklanan haklarının bunlarla ilgili olarak bu haklarla ilgili bir sorun yaşandığında Meclis başkanının ne zaman nasıl müdahale edeceğini çok iyi biliyorum. Ama milletvekillerinin bütün yaptıkları işlerle ilgili olarak her zaman Meclis Başkanı onların her türli taleplerini karşılayacak bir makam değildir.

Yanlıştır, çok vahimdir

Meclis başkanlığının günlük siyasi polemikler içerisinde bu şekilde malzeme yapılmasından rahatsızlık duyuyorum. Siyasetçilerin sayın genel başkanların kendilerine göre bir planları olabilir. Bir siyasi partinin kurmuş olduğu siyasi planın bir oyuncusu olarak Meclis başkanının davet etmek, olmadığı zaman da Meclis Başkanını ağır bir şekilde hukuk sınırlarını zorlayan bir şekilde hitap etmek yanlıştır çok vahimdir.

Program sırasında dava açıldı

Kılıçdaroğlu açıklamalarına devam ettiği sırada Fatih Altaylı, kendisine gelen bir mesajı okuyarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'na kendisi hakkındaki açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu: Kapı açık olsa da MEB'e girmeyecektim
Kemal Kılıçdaroğlu: Kapı açık olsa da MEB'e girmeyecektim
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yüz yüze eğitim devam etmeli mi?
Yüz yüze eğitim devam etmeli mi?
Antalya'da yürekler ağza geldi! Anne polisin belindeki silahı böyle aldı: Ortalık karıştı
Antalya'da yürekler ağza geldi! Anne polisin belindeki silahı böyle aldı: Ortalık karıştı
Yoğun kar yağışı felaket getirdi! Araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak öldü
Yoğun kar yağışı felaket getirdi! Araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak öldü
Genelkurmay'dan tüyleri diken diken eden Sarıkamış videosu!
Genelkurmay'dan tüyleri diken diken eden Sarıkamış videosu!
İstanbul'da küfür edince tekme tokat kavga başladı! Mangalları birbirlerine fırlattılar
İstanbul'da küfür edince tekme tokat kavga başladı! Mangalları birbirlerine fırlattılar
Nevşehir'de Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi gerçek oldu! Kamera görüntüleri izleyen kadın inanamadı
Nevşehir'de Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi gerçek oldu! Kamera görüntüleri izleyen kadın inanamadı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener: Patronaj Türkiye'dir bahaneyle işgal ediliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener: Patronaj Türkiye'dir bahaneyle işgal ediliyor
Togg'un kaputuna vurdular Mustafa Varank'tan tepki geldi
Togg'un kaputuna vurdular Mustafa Varank'tan tepki geldi