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OTOMOBİL

Togg'un kaputuna vurdular Mustafa Varank'tan tepki geldi

Togg'un kaputuna vurarak eğlenceli bir video çeken ekibe Sanayi Bakanı Mustafa Varank'dan esprili bir yanıt geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobil TOGG'un görüntülerini müzikli bir video ile paylaşmasının ardından TOGG ekibi CES 2022'deki standından videolu yanıt verdi. TOGG'un yanıtına ise Varank'tan üzgün suratlı bir ifade kullanarak "Kaputa vurmasaydınız keşke" diyerek yanıt verdi.

TOGG, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de görücüye çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan TOGG'un görüntüleri ile çöp kutusuyla ritim tutan iki kişinin yer aldığı müzikli bir video paylaştı.

Bunun üzerine TOGG ekibinden Bakan Varank'a aynı müziğe TOGG'un CES 2022'deki standında çekilen videolu bir yanıt geldi. TOGG'un resmi Twitter hesabından yayınlanan videoya ise Varank üzgün surat ifadesi ile "Kaputa vurmasaydınız keşke" yanıtını verdi.

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