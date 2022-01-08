Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu benzin ve elektrik zamlarını öyle bir savundu ki duyan şaştı kaldı!

Habertürk'te Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, elektrik ve benzin zamlarını savunurken, öyle bir kıyaslama yaptı ki izleyenlerile birlikte stüdyodaki tüm konuklar da itiraz etti. Ama Hacısalihoğlu, iddiasında ısrar edip, "İstatistikte her şey karşılaştırılabilir" dedi.

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye'de benzine yapılan zammı Hollanda, İspanya ve Almanya ile karşılaştırarak Türkiye'deki kullanıcılara benzinin daha ucuza satıldığını ve vatandaşa benzin konusunda Avrupa ülkelerinden daha az maliyet bindiğini söyledi.

Habertürk'te Enine Boyuna programına katılan akademisyen-yazar Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, yapılan zamlar ve enflasyona ilişkin konuşurken benzine gelen zamdan yola çıkarak Türkiye'de benzinin daha az zamlandığını söyledi.

“Hollanda’da 1 litre benzin 1.96 Euro’ya çıkmış, İspanya’da 1.48 Euro, Almanya’da 1.66 Euro, Türkiye’de 0.89 Euro” diyen başta proframın moderatörü Hülya Hökenek ve Nagehan Alçı itiraz etti.

Hacısalihoğlu'na diğer konuklar, "Bu kıyas doğru bir kıyas değil. Onlar kendi paraları ile yapılıyor. Paraları bizim 15 katımız daha değerli" şeklinde itiraz etti. Bunun üzerine Hacısalihoğlu, "istatistikte her şey kıyaslanabilir" dedi.