BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31
MEDYA

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu benzin ve elektrik zamlarını öyle bir savundu ki duyan şaştı kaldı!

Habertürk'te Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, elektrik ve benzin zamlarını savunurken, öyle bir kıyaslama yaptı ki izleyenlerile birlikte stüdyodaki tüm konuklar da itiraz etti. Ama Hacısalihoğlu, iddiasında ısrar edip, "İstatistikte her şey karşılaştırılabilir" dedi.

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye'de benzine yapılan zammı Hollanda, İspanya ve Almanya ile karşılaştırarak Türkiye'deki kullanıcılara benzinin daha ucuza satıldığını ve vatandaşa benzin konusunda Avrupa ülkelerinden daha az maliyet bindiğini söyledi.  

Habertürk'te Enine Boyuna programına katılan akademisyen-yazar Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, yapılan zamlar ve enflasyona ilişkin konuşurken benzine gelen zamdan yola çıkarak Türkiye'de benzinin daha az zamlandığını söyledi. 

“Hollanda’da 1 litre benzin 1.96 Euro’ya çıkmış, İspanya’da 1.48 Euro, Almanya’da 1.66 Euro, Türkiye’de 0.89 Euro” diyen başta proframın moderatörü Hülya Hökenek ve Nagehan Alçı itiraz etti. 

Hacısalihoğlu'na diğer konuklar, "Bu kıyas doğru bir kıyas değil. Onlar kendi paraları ile yapılıyor. Paraları bizim 15 katımız daha değerli" şeklinde itiraz etti. Bunun üzerine Hacısalihoğlu, "istatistikte her şey kıyaslanabilir" dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakan Murat Kurum duyurdu: Evler 2-3 ay içerisinde teslim edilecek, insanüstü mücadele ettik
Bakan Murat Kurum duyurdu: Evler 2-3 ay içerisinde teslim edilecek, insanüstü mücadele ettik
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Ayçiçek yağındaki zamlara karşı hamle geliyor
Ayçiçek yağındaki zamlara karşı hamle geliyor
Ünlü restoran patronu eşini dövdü! Mahkeme kelepçe takıp evden uzaklaştırdı
Ünlü restoran patronu eşini dövdü! Mahkeme kelepçe takıp evden uzaklaştırdı
Resmi Gazete'de yayınlandı yeni banka kuruluyor
Resmi Gazete'de yayınlandı yeni banka kuruluyor
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 73 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 73 gözaltı kararı
İsrailli Bakan'dan iğrenç sözler! Müslüman kadınlara tecavüzü affederim
İsrailli Bakan'dan iğrenç sözler! Müslüman kadınlara tecavüzü affederim
Bilim Kurulu Üyesi dikkat çekti: Salgının başından beri görmedik!
Bilim Kurulu Üyesi dikkat çekti: Salgının başından beri görmedik!
Bendevi Palandöken'den gıdada indirim için acil KDV çağrısı
Bendevi Palandöken'den gıdada indirim için acil KDV çağrısı
Ülke genelinde 53 bin polisle denetim: 588 aranan kişi yakalandı
Ülke genelinde 53 bin polisle denetim: 588 aranan kişi yakalandı