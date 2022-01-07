Adana'da skandal görüntüler! Suriyeli bir grup silah ve sopalarla sokakta gezdi

Tiktok'ta yayın yapan bir Suriyelinin paylaştığı video şaşkına çevirdi. Adana'da çekildiği iddia edilen videoda bir grup yabancı uyruklunun silah ve kesici aletlerle sokaklarda dolaştığı görülüyor. Görüntülerin yayınlanmasının ardından 8 Suriyeli polisler tarafından gözaltına alındı.

TÜRKİYE, Adana'da bir Suriyeli tarafından bıçaklanan ve hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki Musa Mert'i konuşurken yine aynı şehirden skandal görüntüler çıktı.

Adana'da yaşayan Suriyeli sığınmacının TikTok hesabından paylaştığı video gündeme adete bomba gibi düştü. Videoda bir grup yabancı uyruklunun ellerinde silah ve kesici aletlerle sokaklarda dolaştığı görüldü. Suriyeli şahıs, görüntülerin kamuoyunda yankı bulması üzerine TikTok hesabında bulunan videoyu kaldırdı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kimliği tespit edilen 7 şüpheli ve görüntüyü sosyal medyadan paylaşan kişi olmak üzere 8 Suriyeliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. Polis, görüntülerde yer alan ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.