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Yıldız Tilbe sokakta kendisini öpmeye çalışan hayranına ne yapacağını bilemedi!

Yıldız Tilbe Nişantaşı'nda sokak ortasında bir kadın hayranının kendisini öpmeye çalışmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Menajeriyle alışveriş yapmak için Nişantaşı'na giden şarkıcı Yıldız Tilbe, poşet dolusu makyaj malzemesi aldı. Yanına gelen hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektiren Tilbe, bir kadın hayranının kendisini öpmeye çalışmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Bir mağazadan çıkarken görüntülenen ünlü şarkıcı, "Şu an çok mutluyum. Çünkü makyaj malzemesi aldım. Eve gidince hepsini deneyeceğim" dedi. 

Yıldız Tilbe, bir hayranının onu öpmek istemesiyle neye uğradığını şaşırdı. Maskesiz dolaşan Tilbe, hayranını iterek hızla bulunduğu yerden uzaklaştı. "Pandemi var" diye şarkıcı, hayranının yanından uzaklaştırdı.

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