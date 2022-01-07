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Gaziantep’te hasta yakınından doktora mermerli saldırı! Kafasına 8 dikiş atıldı

GAZİANTEP’te randevu vermediği hastanın ağabeyinin mermerli saldırısına uğrayan doktor, ölümden döndü. Mermer parçasıyla kafasına defalarca vurulan doktor, “İnşallah sağlıkta şiddet son bulur ve bu olay son olur” dedi.

İslahiye Devlet Hastanesinde Dahiliye Uzmanı olarak çalışan Sadık Oluk, bir hasta yakınının mermerli saldırısına uğradı. Hastanede korku dolu anlar yaşayan Doktor Oluk’un kafasına defalarca mermer parçasıyla vuruldu. Öldüresiye darbelerin hedefi olan talihsiz doktorun kafasına 8 dikiş atıldı.

Hasta yakınının dehşet saçtığı o anları anlatan Doktor Sadık Oluk, “İnşallah sağlıkta şiddet son bulur ve bu olay son olur” dedi.

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