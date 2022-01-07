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DÜNYA

Korona uçağı! Uçakta korona partisi kötü bitti Başbakan 'aptallar' dedi

KANADA'da bir uçakta maskesiz parti yapan TV yıldızları ve fenomenlerden oluşan grup, uçakta maskesiz korona partisi yaptı. Uçaktakilerin çoğu koronaya yakalanırken, hiçbir havayolu onları eve götürmediği için Meksika'da mahsur kaldılar. Kanada Başbakanı Justin Trudeau sorumsuz kalabalık için 'Aptallar' ifadesini kullandı.

Kanada ‘da bir uçakta maskesiz parti yapan, içki içen ve taşkınlık yapan bir grup yolcu, birden fazla havayolunun eve dönüş uçuşlarını reddetmesinin ardından şimdi Meksika'nın Cancun kentinde mahsur kaldı.

Yetkililer görüntülerin Journal de Montreal'den Francis Pilon tarafından yayınlanmasının ardından, 30 Aralık'ta Montreal'den yapılan bir uçuşta koridorda dans eden, içkileri etrafa döken ve kameraya e-sigara dumanı üfleyen parti müdavimlerinin videoları karşısında şok oldular.

Çoğu TV yıldızı ve sosyal medya fenomeni

Pilon'un bildirdiğine göre, uçaktakilerin birçoğu realite TV yıldızları veya sosyal medya fenomenleri. Sayıları 100 ‘ü bulan yolcular o kadar taşkınlık yaptı ki, uçuş görevlileri kabinden mümkün olduğunca kaçınmaya çalıştı.

Birçok havayolu şirketi onları reddetti

Etkinliğin organizatörü James William Awad, dönüş yolculuklarının kendilerini Cancun'a uçuran havayolu şirketi Sunwing tarafından iptal edildiğini söyledi.

CNN'in bildirdiğine göre, Air Canada ve Air Transat gibi diğer havayolları da mürettebat ve diğer yolcular için güvenlik sorunları olduğunu öne sürerek onları Montreal'e geri götürmeyi reddetti.

Sunwing, parti müdavimlerinin dönüş uçuşu için, uçaktayken ayık olmalarını, tuvaleti kullanmadıkları sürece oturmalarını ve güvenlik personelinin masrafları Awad'a ait olmak üzere onlarla uçmalarına izin vermelerini gerektiren koşulları sıraladığını söyledi.

Özel bir grup olduklarını iddia ediyorlar

Etkinliğin organizatörü, Kendini özel bir özel grup olarak tanımlayan ‘111 Private Club’ adlı organizasyon tarafından yapılan ve sadece özel davetiye ile katılınabilen gezinin, ilk seyahat etkinlikleri olduğunu söyledi. Gezideki herkesin Cancun'a giden uçağa binmeden önce COVID-19 için test edildiğini de sözlerine ekledi.

Kanada Başbakanı çileden çıktı! Kameralar karşısında 'Aptallar' dedi

Ancak Associated Press'e göre, parti uçağının Montreal'in pandemi kurallarını bariz bir şekilde göz ardı edişi, partiye gidenleri "aptallar" olarak adlandıran ve görüntülerin kabul edilemez olduğunu söyleyen Başbakan Justin Trudeau'nun öfkesini çoktan topladı.

Transport Canada olayla ilgili tam bir soruşturma başlattı. AP'ye göre, ulaştırma departmanının kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler, her ihlal için 3.938 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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