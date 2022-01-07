TV8 MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'ten 'akraba' torpilli denilen Dilara Başaran'dan ağlatan veda mesajı

MasterChef Türkiye 2021 finalistleri belli oldu Mehmet Şef'in akrabası olduğu ve 'torpil' gördüğü iddia edilen Dilara Başaran'ın elendikten sonraki gözyaşları ve sosyal medyadaki ilk paylaşımı dikkat çekti.

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2021 finalistleri son bölümdeki eleme ile belli oldu, yarışmada hırsı ve performansıyla dikkat çeken ve sosyal medyada son dönemde şef Mehmet Yalçınkaya'nın akrabası olduğu iddia edilen Dilara Başaran elenerek finalistler arasına giremedi. Sosyal medyada şeflerin kendisine 'torpil' yaptığı iddialarıyla tepki toplayan ve dönem dönem Twitter'da TT bile olan Dilara Başaran eleme haberini duyduğunda gözyaşlarını tutamadı. Dilara Başaran kişisel sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımıda dikkat çekti.

Dilara MasterChef hayallerine veda etti

'Torpil' iddialarıyla sosyal medyada yerden yere vurulan ve geçen hafta elenen Burcu ile girdiği polemiklerle tepki çeken Dilara

Dilara'dan kız çocuklarına 'çalışın' mesajı

Yarışma için çok emek verdiğini söyleyen Dilara, "Hiçbir zaman pes etmedim. Son damlasına kadar çalıştım. Buradan kız çocuklarına ve kadınlarına seslenmek istiyorum; size yapamayacağınızı söyleyecekler, 'senden olmaz, sen başaramazsın' diyenler olacak. Ama siz durmayın, sadece çalışın" dedi.

MasterChef hayallerine veda etti. Şefler, elendiği için duygusal anlar yaşayan Dilara'yı teselli etmeye çalıştı.