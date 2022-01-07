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DÜNYA

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'de

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye geldi. Büyükelçi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake, Türk Hava Yolları'nın TK 290 sefer sayılı San Francisco uçağıyla saat 12.05'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Havalimanında gazetecilere açıklama yapan Flake, "Burada olmaktan mutluyum, bu hoş karşılama için de teşekkür ederim" dedi.

Flake ve eşinin THY'nin TK 2152 sayılı uçağıyla saat 14.00'te Ankara'ya gideceği öğrenildi.

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosunda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senatodan emekli olmuştu.

Jeff Flake kimdir?

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosunda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senatodan emekli olmuştu.

Emekliliğinin ardından, Trump'ı eleştirdiği Conscience of a Conservative (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı kitap yazan eski Cumhuriyetçi Senatör, Ankara'da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası, partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm" ifadelerini kullanmıştı.

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