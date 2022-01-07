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Sigara zammına halk ne diyor: İçen buna katlanacak...

2022 yılının başlaması ile birlikte gelen zamlara vergi zamları da eklendi.

2022 yılının başlaması ile birlikte yeni zamlar da ard arda gelmeye başladı. Vergi zamlarında da artış yaşandı. Sigara'daki ÖTV zammı 47,40 oldu. Sigaralardan paket başına yüzde 18 de KDV alınıyor. ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları da arttı, en düşük sigara fiyatı 22 lira oldu.

Yeni zamlarla birlikte her bir paket sigaradan alınacak en düşük ÖTV tutarı 15.11 lira oldu. Ayrıca sigaralardan paket başına yüzde 18 de KDV alınıyor. Maktu vergi tutarlarında yapılan bu zamlarla birlikte nispi yüzde 63'lük vergi düşük kaldığı için asgari maktu tutarı sigaraya zam yapılmasını zorunlu hale getirdi. Bizde İnternethaber olarak "Sigara zammıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" diye vatandaşa mikrofon uzattık.  

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