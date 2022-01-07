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Malatya'da pitbull dehşeti! Kavga ettikleri şahsın üzerine saldılar

İhlas Haber Ajansı

MALATYA'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi'nde esnaflık yapan M.M. ile bölgeden yaya olarak geçen Miraç Y. (19) arasında 'yan bakma' tartışması sonucu kavga çıktı. Kavgaya M.M.'nin oğlu A.M. de katılırken darp edilen Miraç Y. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavgada olay yerinden ayrılan Miraç Y., daha sonra kalabalık bir grupla M.M.'nin iş yerine gelerek M.M.'ye saldırdı. M.M., bu sırada iş yerinde bulunan pitbull cinsi köpeği şahısların üzerine saldı. Olayda Miraç Y. köpeğin saldırısıyla, baba ile oğlu da darp sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gence saldıran köpek ise polis ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden alınarak hayvan barınağına götürülmesi için yetkililere teslim edildi.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan Miraç Y.'ye köpeğin saldırı anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kayıtlarda pitbull cinsi köpeğin Miraç Y.'ye saldırdığı anlar ile çevredeki vatandaşların olaya tepki gösterdiği görülüyor.

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