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DÜNYA

Çin'i 6.9'luk deprem vurdu! Korkutan sarsıntı kameraya yansıdı

ÇİN’in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde gece saatlerinde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına yansıdı.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin kuzeybatısında yer alan Çinghay eyaletinde yerel saatle 01.45'te 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Menyuan Hui özerk bölgesi olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde can kaybı yaşanmazken, Acil Durum Bakanlığı’na bağlı ekipler kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

Bakanlık açıklamasına göre 3 bin 659 metre rakımlı bölgede yerleşimin yoğun olmadığı vurgulandı. Bazı evlerin pencere, duvar ve tavanlarında hasar meydana geldi. Eyalet yönetimi acil müdahale seviyesinin 2’ye çıkarıldığını duyurdu. Depremin ardından demiryolu hatları kapatılırken, hatlar üzerindeki trenlerin deprem nedeniyle oluşması muhtemel hasarlar tespit edilene kadar beklemeleri istendi.

Şiddetli sarsıntı kamerada
Çin'i vuran 6.9'luk deprem, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Deprem anında kameraların ve iş yerleri ile evlerdeki eşyaların güçlü bir şekilde sarsıldığı görüldü. Bir bahçedeki hayvanların panik anları da kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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