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Adana'da Suriyeliler ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdü! Hepsi sınır dışı ediliyor

ADANA'da Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Hepsi geri gönderme merkezine teslim edildi...

Adana'da, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin tepkiye neden olmasının ardından Adana Valiliği, yazılı açıklamada bulunarak olaya karışanların hepsinin yakalandığını ve Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiğini duyurdu.

Adana'da Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde çekilen videonun ardından polis ekipleri harekete geçti. Videodan belirlenen şüphelilerden 8’i polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Geri gönderme merkezine teslim edildiler

Adana'da, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin tepkiye neden olmasının ardından Adana Valiliği, yazılı açıklamada bulunarak olaya karışanların hepsinin yakalandığını ve Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiğini duyurdu.

Adana Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere ver verdi:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında 'Suriyelilerin ellerinde sopa ve palalarla Adana sokaklarında dolaşırken görüntüleri' şeklinde servis edilen paylaşımlara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur. İki gün önce çiftliklerde çalışmak üzere sabah saatlerinde işe giden bir grup, ellerinde sopalarla kendi arasında tartışmış, olay çalışacakları tarlaların yakınındaki mahallede meydana gelmiştir. Olaya karışan kişilerin tamamı yakalanmış olup, haklarında hukuki süreç yürütülmek suretiyle Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilmişlerdir."

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