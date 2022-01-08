Genelkurmay'dan tüyleri diken diken eden Sarıkamış videosu!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından Sarıkamış'ta şehit düşen askerler için duygulandıran bir video paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan videoya "Vatan için, namus için, Çıkılan bu yoldan dönülmez" notu düşüldü.

TSK'dan Sarıkamış'ta şehit düşen şanlı ecdadımız için anlamlı bir video paylaşıldı. Paylaşımda, "Binlerce can sonsuz oldu, Acısı yüreğimizde sönmez. Vatan için, namus için, Çıkılan bu yoldan dönülmez. Şahit olsun dağlar, şahit olsun taşlar, Şehitler ölmez, Vatan bölünmez... Sarıkamış'ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Anma yürüyüşü gerçekleştirilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığının geleneksel olarak düzenlediği ve her yıl binlerce gencin katıldığı "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"nda etkinlikleri başladı. Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümünde, Türkiye'nin dört bir yanından Sarıkamış'a gelen binlerce genç, üç gün boyunca şehitleri anacak.

Anma etkinliklerinin son günü 9 Ocak Pazar günü Anma Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk Zirve Alanı'nda toplanacak katılımcılar, saat 10.30'da yürüyüşe geçecek. Yürüyüş, Ay Yıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk konulacak ve protokol konuşmaları gerçekleştirilecek.

Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, saat 13.30'da Ay Yıldız Tören Alanı'nda düzenlenecek Çelik Kanatlar gösterisi ile tamamlanacak.

Sarıkamış Harekatı nedir? Sarıkamış Harekâtı, I. Dünya Savaşı sırasında, 22 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış ve çevresinde (Oltu, Narman, Penek, Horasan, Bardız, Mecingirt, Karaurgan, Divik) gerçekleşen muharebelerdir. Sarıkamış Harekatı; 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında geçen kara çatışmalarıdır. Sarıkamış Harekatı'nda 60 bin Osmanlı askeri hayatını kaybetti. Sarıkamış Harekatı'nın ilk 2 gününde Osmanlı İmparatorluğu askerleri Rus birliklerine karşı savaştı. Sarıkamış Harekatı'nda amaç Ardahan, Kars illerini geri almaktır. İlk iki günü başarıyla geçen taarruz sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle seyrini değiştirdi. Kış, 3-4 Ocak 1915 gecesi daha da şiddetlendi. Fırtına ile yağan kar, yolları tıkayıp, çadırları yıktı. Arkasından da dondurucu soğuklar bastırınca, 60 bin Osmanlı askeri donma, dizanteri ve tifo gibi hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Bu harekatta Ruslar da 32 bin askerini kaybetti. Savaştan sonra İstanbul'a dönen Enver Paşa uzun bir süre Sarıkamış hakkında herhangi bir haber, bildiri, veya yayın yapılmasını engelledi.

Sarıkamış'ta kaç asker şehit olmuştur?

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına göre Osmanlı zayiatları 60.000 ve Rus zayiatları 30.000'dir. Savaşın en hazin kısmı ise Osmanlı kayıplarının birçoğunun Ruslar ile yapılan çarpışmalarda değil de ağır soğuk hava koşulları yüzünden ölmesidir. Ruslar; Türklerden 200 subay, 7000 eri esir, 20 makineli tüfekle 30 topu ganimet olarak almışlardır.