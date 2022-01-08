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İstanbul'da küfür edince tekme tokat kavga başladı! Mangalları birbirlerine fırlattılar

İSTANBUL Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan tekme-tokat kavga kameralara yansıdı. Bir işletmenin önündeki, mangalları birbirlerine atan grubu, çevredeki vatandaşlar ve şans eseri yoldan geçen polis ekipleri ayırdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında başlayan sözlü tartışma bir kişinin küfür etmesiyle kısa sürede tekme-tokatlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şahsılar, daha sonra bir işletmenin önünde bulunan mangalları birbirine fırlattı. Cep telefonu kameralarına yansıyan kavgayı çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen polisler güçlükle sonlandırıldı.

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