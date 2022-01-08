Okullar uzaktan eğitime mi geçecek? Omicron varyantı ile birlikte vaka sayılarında da dikkat çeken bir atış oldu.

Yüz yüze eğitim hakkında son dakika gelişmeleri öğrenci ve veliler kadar öğretmenlerin de gündeminde. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle okullardaki yüz yüze eğitimin akıbeti merak konusuydu. Okulların ve yüz yüze eğitimin akıbeti sık sık gündeme geliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında açıklamada bulunarak, ''Koronavirüs salgını insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi de salgın omicron varyantıyla kapımıza dayandı. Yüz yüze eğitime devam edeceğiz.'' dedi. Biz de İnternethaber olarak vatandaşa ''Yüz yüze eğitim devam etmeli mi?'' diye düşüncelerini sorduk.