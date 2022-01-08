BIST 2.033
DOLAR 13,81
EURO 15,73
ALTIN 797,31
İNTERNETHABER TV

Yüz yüze eğitim devam etmeli mi?

Okullar uzaktan eğitime mi geçecek? Omicron varyantı ile birlikte vaka sayılarında da dikkat çeken bir atış oldu.

Yüz yüze eğitim hakkında son dakika gelişmeleri öğrenci ve veliler kadar öğretmenlerin de gündeminde. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle okullardaki yüz yüze eğitimin akıbeti merak konusuydu. Okulların ve yüz yüze eğitimin akıbeti sık sık gündeme geliyordu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında açıklamada bulunarak, ''Koronavirüs salgını insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi de salgın omicron varyantıyla kapımıza dayandı. Yüz yüze eğitime devam edeceğiz.'' dedi. Biz de İnternethaber olarak vatandaşa ''Yüz yüze eğitim devam etmeli mi?'' diye düşüncelerini sorduk.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da çırılçıplak E-5'te koştu görenler telefona sarıldı! Ekipler harekete geçti
İstanbul'da çırılçıplak E-5'te koştu görenler telefona sarıldı! Ekipler harekete geçti
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Antalya'da yürekler ağza geldi! Anne polisin belindeki silahı böyle aldı: Ortalık karıştı
Antalya'da yürekler ağza geldi! Anne polisin belindeki silahı böyle aldı: Ortalık karıştı
Navigasyon hatası yüzünden kamyon uçurumun kenarında kaldı! 3 gün sonra...
Navigasyon hatası yüzünden kamyon uçurumun kenarında kaldı! 3 gün sonra...
Genelkurmay'dan tüyleri diken diken eden Sarıkamış videosu!
Genelkurmay'dan tüyleri diken diken eden Sarıkamış videosu!
Nevşehir'de Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi gerçek oldu! Kamera görüntüleri izleyen kadın inanamadı
Nevşehir'de Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmi gerçek oldu! Kamera görüntüleri izleyen kadın inanamadı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener: Patronaj Türkiye'dir bahaneyle işgal ediliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener: Patronaj Türkiye'dir bahaneyle işgal ediliyor
Togg'un kaputuna vurdular Mustafa Varank'tan tepki geldi
Togg'un kaputuna vurdular Mustafa Varank'tan tepki geldi
Bursa'da acil servis karıştı: Olay çıkaran kişiye güvenlik kafa attı
Bursa'da acil servis karıştı: Olay çıkaran kişiye güvenlik kafa attı
Kocaeli'de 5 sokak köpeği yolda yürüyen çocuğa saldırdı! Korku dolu anlar kamerada
Kocaeli'de 5 sokak köpeği yolda yürüyen çocuğa saldırdı! Korku dolu anlar kamerada