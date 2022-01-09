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Kuyumcunun soygun oyununu polis bozdu

İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece'de borçlarını ödeyebilmek için akıl almaz bir plan yapan kuyumcu, 40 bin TL karşılığında anlaştığı kiralık soyguncuya dükkanındaki 700 bin liralık emanet altınları çaldırdı. Durumdan şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcunun soygun oyununu bozdu. Kuyumcu ve kiralık soyguncu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Uğur Ş. (31), 24 Aralık 2021 günü polisi arayarak gaspa uğradığını, maskeli bir kişinin bıçak tehdidiyle bütün altınlarını çaldığını söyledi. Olay yerine giden Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kuyumcunun ifadesini aldıktan sonra güvenlik kameralarını inceledi.

Soygun sırasında kuyumcunun rahat tavırlar sergilediğini fark eden ekipler durumdan şüphelendi. Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen gaspçı Halil A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Halil A.'nın polis sorgusu şüpheleri haklı çıkardı. 

Kuyumcu Uğur Ş. ile birlikte soygun için plan yaptıklarını anlatan Halil A., "Soygun için beni kiraladı. Bana bu iş karşılığında 40 bin lira vereceğini söyledi ama onu da vermedi" dedi. Gaspçının itirafı üzerine kuyumcu Uğur Ş. de gözaltına alındı.

Uğur Ş.'nin çalınan yaklaşık 700 bin TL değerindeki altınları eriterek borçlarını ödediği tespit edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Uğur Ş. ve Halil A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların soygun oyunu güvenlik kamerasına da yansıdı.

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