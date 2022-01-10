İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli gerginliği! Slogan atıp taşladılar

İSTANBUL Esenyurt'ta Suriyeli bir grup ile tartışan mahalleli iş yerini taşladı. Özel harekatın geldiği olay sonrası 1 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL Esenyurt'ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir grup mahalle sakini yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken 1 kişi gözaltına alındı.