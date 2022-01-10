Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Çöpten aldığı ceketi giyip 'ekonomi kötü olsa atılmazdı' dedi

Sosyal medya, çöpten aldığı ceketi giydiğini gösteren vatandaşın, "Bak üzerimdeki ceketi çöpten aldım, ekonomi kötü olsa böyle bir ceketi çöpten alamazsın" sözlerini tartışıyor.

Olay sokak röportajlarına bir yenisi daha eklendi. Sade Vatandaş isimli YouTube kanalının yaptığı sokak röportajına konuşan bir vatandaşın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul Esenler'de yapılan sokak röportajında ekonomiyle ilgili gelen bir soruya verilen yanıt dikkat çekti. Muhabirin "Ekonomiden memnun musunuz" sorusuna yanıt veren vatandaş şunları söyledi:

"Ben ekonomiden memnumum, geçim bana göre kolay, her şeyi satın alırsan, doğru harcama yapmayı bilmezsen ekonomi kötü dersin. Gerçekten ihtiyacın olan bir şeyi alırsan, müslüman gibi gereken şeylere harcama yaparsan ekonomi iyi. Ben üzerimdekini çöpten aldım, ekonomi kötü olsa bu çöpten alınmaz. İnsanların beynine tüketim fikrini sokmuşlar."