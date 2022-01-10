BIST 2.033
DOLAR 13,79
EURO 15,66
ALTIN 797,24
GÜNCEL

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Çöpten aldığı ceketi giyip 'ekonomi kötü olsa atılmazdı' dedi

Sosyal medya, çöpten aldığı ceketi giydiğini gösteren vatandaşın, "Bak üzerimdeki ceketi çöpten aldım, ekonomi kötü olsa böyle bir ceketi çöpten alamazsın" sözlerini tartışıyor.

Olay sokak röportajlarına bir yenisi daha eklendi. Sade Vatandaş isimli YouTube kanalının yaptığı sokak röportajına konuşan bir vatandaşın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. 

İstanbul Esenler'de yapılan sokak röportajında ekonomiyle ilgili gelen bir soruya verilen yanıt dikkat çekti.  Muhabirin "Ekonomiden memnun musunuz" sorusuna yanıt veren vatandaş şunları söyledi:

"Ben ekonomiden memnumum, geçim bana göre kolay, her şeyi satın alırsan, doğru harcama yapmayı bilmezsen ekonomi kötü dersin. Gerçekten ihtiyacın olan bir şeyi alırsan, müslüman gibi gereken şeylere harcama yaparsan ekonomi iyi. Ben üzerimdekini çöpten aldım, ekonomi kötü olsa bu çöpten alınmaz. İnsanların beynine tüketim fikrini sokmuşlar." 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Teşkilat 30. bölüm fragmanı
Teşkilat 30. bölüm fragmanı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli gerginliği! Slogan atıp taşladılar
İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli gerginliği! Slogan atıp taşladılar
Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı
Şehidin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı
Kuyumcunun soygun oyununu polis bozdu
Kuyumcunun soygun oyununu polis bozdu
Sınır hattındaki terör saldırısı! Bakan Hulusi Akar: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız
Sınır hattındaki terör saldırısı! Bakan Hulusi Akar: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız
Maske Kimsin Sen'in son bölümünde caps'ler coştu! Ağaç kostümünün altından Derya Baykal çıktı!
Maske Kimsin Sen'in son bölümünde caps'ler coştu! Ağaç kostümünün altından Derya Baykal çıktı!
Rize'de yaşandı! Kafası merdiven korkuluğuna böyle sıkıştı
Rize'de yaşandı! Kafası merdiven korkuluğuna böyle sıkıştı
TOGG'un Gemlik'teki fabrika inşaatının 3 yıllık hızlandırılmış videosu ilgi çekti
TOGG'un Gemlik'teki fabrika inşaatının 3 yıllık hızlandırılmış videosu ilgi çekti
Marmaris’te ekipler yolları dolduran dolu ile mücadele başlattı
Marmaris’te ekipler yolları dolduran dolu ile mücadele başlattı