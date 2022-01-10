ABD'de hareket halindeki trene uçak çarptı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde seyir halindeki tren, raylara düşen uçağa çarptı. Uçağın pilotu polislerin yardımıyla kurtarıldı.

Los Angeles'ta bulunan Pacoima semtinden kalkan bir uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra tren raylarına düştü.

Görüntülerde pilotun, seyir halindeki trenin çarpmasıyla birlikte parçalara ayrılan uçaktan çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldığı görülüyor.

Videoyu çeken 21 yaşındaki müzik bestecisi Luis Jimenez, "Uçak başarısız bir kalkış yaptı ve kavşakta tren raylarına indi. Kazadan birkaç saniye sonra polis memurları pilotu kurtardı ve uçaktan savrulan büyük parçalardan biri neredeyse bana çarpıyordu" dedi.

Sputnik'in haberine göre; vücudunda kesik ve morluklar tespit edilen pilotun durumunun iyi olduğu bildirilirken, trende bulunanların kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) tarafından Twitter'da yayınlanan videoda, kaza sonrası pilotun yüzünün kanlar içinde olduğu görülüyor.

LAPD tarafından yapılan paylaşımda, olaya anında müdahale eden polis memurları tebrik edildi.