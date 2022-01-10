FOX TV Maske Kimsin Sen son bölümde Keremcem'e eleme şoku! Geyik ve Tavuskuşu kim hangi ünlü?

FOX TV Maske Kimsin Sen 9 Ocak Pazar son bölümde iskelet 'Keremcem' çıktı. Peki Geyik ve Tavuskuşu kim o maskelerin altında hangi ünlü var? İşte tahminler...

FOX TV'de yayınlandığı ilk günden bu yana kostüm ve maskeleriyle 'satanizm ve paganizm propagandası yapmakla' yerden yere vurulan ve RTÜK'ün sosyal medyadaki tepkilerin ardından hakkınca inceleme başlattığı Maske Kimsin Sen yarışmasının 9 Ocak Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde iskelet kostümünün altından ünlü şarkıcı Keremcem'in çıkması hem jüri üyelerini hem de ekran başındaki izleyicileri çok şaşırttı. Maske Kimsin Sen'de Keremcem'in ortaya çıkmasının ardından tavuskuşu ve geyik maskelerinin altında hangi ünlünün olduğu sorusu ise sosyal medyanın en merak ettiği konulardan biri haline geldi.

Maske Kimsin Sen 4. Bölümde Keremcem rüzgarı... İskelet Keremcem çıktı!

Yarışmadaki bazı kostümler nedeniyle RTÜK'ün inceleme başlatacağını duyurduğu "Maske Kimsin Sen?" yarışması son bölümüyle yine gündem oldu. Tansel Öngel'in sunuculuğunu yaptığı, jüride ise Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un jüri olduğu 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasının 4. bölümünde Keremcem fırtınası esti.

Murat Boz, Feyyaz Şerifoğlu dediler ama Keremcem çıktı!

Melis Sezen, Mahkum dizisinde rol alan İsmail Hacıoğlu tahmininde bulunurken, Doğu Demirkol ise 'Murat Boz' dedi. Yarışmacıyı tebrik ederek tahmin yapmakta çok zorlandıklarını söyleyen Eda Ece, Camdaki Kız'ın yıldızı Feyyaz Şerifoğlu ismini söyledi. Karşılarında Keremcem'i gören dedektifler büyük şaşkınlık yaşadı.

Keremcem: Beni nasıl elersiniz?

Sahne şovuyla beğeni toplayan Keremcem "Beni nasıl elersiniz?" diye sordu. "Maske Kimsin Sen" son bölümüyle yine sosyal medyada da gündem oldu.