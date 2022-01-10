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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon! 5 şüpheli yakalandı

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyelerine sahte pasaport hazırlayan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, düzenlenen sahte pasaportlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün İstanbul’daki hücre yapılanmasını organize ettiği ve sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Avareş Bozan kod adlı T.A. ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. isimli şahıslara ait fotoğraflar üzerine farklı kimlik bilgilerinin kullanıldığı tespit edildi.

31 Aralık 2021 ve 5 Ocak 2002 tarihlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 1 pasaport, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı.

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