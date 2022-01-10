Ali Babacan'dan olay 20 Aralık iddiası: Arkadan cayır cayır dolar sattılar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan 20 Aralık iddiası geldi. Ali Babacan FOX TV Çalar Saat programında bomba bir iddia dile getirdi. Ali Babacan'ın iddiasına göre Merkez Bankası 20 Aralık'ta gizlice dolar sattı.

İsmail Küçükkaya'nın sunduğu FOX TV'deki Çalar Saat programına canlı yayın konuğu olarak katılan Ali Babacan'dan ekonomiye ilişkin çok konuşulacak iddialar geldi. Ali Babacan 20 Aralık'ta yaşanan dolar krizinin perde arkasında yüklü dolar satışı olduğunu öne sürdü. Ali Babacan'ın iddiasına göre bu satış da Merkez Bankası tarafından gizlice yapıldı. Babacan şunları söyledi:

-20 Aralık akşamı Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Yeni bir dövize endeksli mevduat sistemine geçiyoruz dedi. Aynı gece döviz kurunda bir gerileme yaşandı. Şöyle bir algı oluştu; Bu yeni sistem döviz kurunu geriletiyor faydası oluyor. Fakat sonra bir baktık biz o akşam ve ertesi bir kaç gün Merkez Bankası arkadan cayır cayır dolar satmış. 130 milyar doları arka kapıdan satmıştı ya cayır cayır aynı işi tekrarlamış o gece. Rakamlar çok açık.

-Merkez bankasının Kasım'ın sonunda rezervi 47 milyar dolar ekside. Aralık sonunda eksi 64 milyar dolar. Demek ki Aralık ayında Merkez Bankası tam 17 milyar dolarlık döviz satmış. Bu 17 milyarın da 9 milyar dolarını gizli saklı yöntemlerle yapmış. Özellikle 20, 21, 22 ve 23 Aralık tarihlerinde gizli saklı yoğun bir döviz satışı var. Bu açıklanmadı. Bunları Merkez Bankası'nın kendi verilerinden öğreniyoruz. Açıklasınla bu 17 milyar dolar nereye gitti?