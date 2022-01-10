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Cumhurbaşkanı Erdoğan Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"na katılarak konuşma yaptı. Mesleki eğitim alanında yapılan adımları açıklayan Erdoğan özel sektöre de çağrı yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Türkiye ekonomide, üretim ve sanayileşme alanında içine hapsedildiği cendereyi onca gayretine rağmen kırmayı bir türlü başaramadı. 28 Şubat ve ardından gelen 2001 krizinin ekonomide açtığı faturayı çok uzun yıllar ödemeye devam ettik. Ülkemizin sanayi konusunda da geri bırakılması kötü niyetli bir senaryonun eseridir. 

Kalkınma yarışına girdiğimiz ülkeler hızla gelişirken biz geri kalmışlığa mahkum edildik.

Milletimize, Türkiye'yi dört ana sütun üzerinde yükseltme sözü verdik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu ifade ettik. Eğitimin ikinci plana itilmesine izin vermedik, bütçede aslan payını eğitime ayırdık.

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