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Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem oldu! Antalya, Mersin, Adana, Konya fena sallandı

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında saat 04.07'de deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Depremin Türkiye'de ve bazı komşu ülkelerde hissedildiği belirtildi.
Kıbrıs Adasının batı tarafında hissedilen depreme vatandaşlar uykuda yakalandı. Deprem, Kıbrıs'ta ağar hasara yol açmazken vatandaşlarda korkuya sebep oldu.

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