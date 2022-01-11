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İstanbul'da markete silahlı saldırı kamerada! Kepenkleri kapatarak olası bir katliamı önledi

İSTANBUL Esenyurt’ta bir marketin önünde tartışan iki grup arasında yaşanan kavgada silahlar çekildi. Taraflardan biri elindeki uzun namlulu silahla markete sığınırken dükkan sahibinin kepenkleri indirmesi olası bir faciayı engelledi.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Orhangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup arasında önce sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası taraflardan biri elindeki uzun namlulu silahla markete sığındı. Market sahibinin kepenkleri indirmesi üzerine diğer grup markete pompalı tüfekle ateş etti.

Kepenkleri kapatan dükkan sahibi olası bir faciayı önlerken çok sayıda mermi marketin camına ve kepenklere isabet etti. Yaşanan saldırı sonrası ateş eden grup olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken saldırı sonrası yara almadan kurtulan kişiyi polis ekipleri ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Yaşanan olayda ölü ve yaralı olmazken marketin camı ve park halinde bulunan bir otomobile isabet eden mermiler küçük çapta hasara neden oldu. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.

Yaşananlar marketin güvenlik kamerasında
Görüntülerde dışarda yaşanan kavga sonrası marketin içene elinde uzun namlulu silahla giren bir kişi görülüyor. Elinde uzun namlulu silahla dışarı çıkmak isteyen kişiye market sahibi engel olmaya çalıştığı görülüyor.

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