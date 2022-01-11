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Mustafa Destici'den '100 TL'lik et almıyorum, kuzu kestiriyorum' sözleriyle ilgili yeni açıklama

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tartşımaya neden olan "100 TL'lik et almıyorum, kuzu kestiriyorum" açıklamasına ilişkin "Toprağı saksıda, kuzuyu dizide sevilecek bir hayvan olarak görmüş olanlar bizi anlayamazlar." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tartışılan "100 TL'lik et almıyorum, kuzu kestiriyorum" sözlerine ilişkin açıklık getirdi.

"Bunlar maskeli, cilalanmış Türkler"

Haber Global'a konuşan Destici'nin açıklamaları şu şekilde:

“Bunlar algı operasyonu. Bütün Türkiye'yi gezdim. Canlı küçükbaş ya da büyükbaş hayvanın kilosu ne kadardır diye sorsam siz bilemezsiniz ama ben bilirim. Canlı olarak 25 liraya kestirirsiniz, 50 liraya mal etmiş olursunuz ama kasaptan 100 liraya alırsınız. Ben kendi tükettiğim peyniri yazdan alıyorum, pekmezimi kendim yapıyorum. Bu imkanı herkes bulamayabilir, kendi hayatımı anlatıyorum. Tasarruf yapmaya çalışıyorum. Tasarrufu bu zor şartlarda yapmaya zaten mecburuz, insan olarak da hayatın her alanında tasarruf etmek zorundayız.

Sanki fakirin derdini paylaşıyorlar. Bunlar maskeli, cilalanmış Türkler. Bunlar algı operasyonu yapıyorlar. Toprağı saksıda, kuzuyu dizide sevilecek bir hayvan olarak görmüş olanlar bizi anlayamazlar. Tükettiğimiz pek çok şeyi de kendimiz üretiyoruz, hem tasarruf ediyoruz bunda hem de sağlıklı besleniyoruz.”

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