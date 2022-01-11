Ahmet Çalık Ankara'da trafik kazasında öldü arabası hurdaya döndü
Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti. Ankara'daki kazada ölen Ahmet Çalık 28 yaşındaydı. Ahmet Çalık'ın hurdaya dönen aracında tek başına olduğu öğrenildi.
Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 28 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti. Ahmet Çalık'ın otomobilde yalnız olduğu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gençlerbirliği ve Galatasaray formalarını da giyen Ahmet Çalık, 2020 yılında Konyaspor'a transfer olmuştu.