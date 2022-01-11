BIST 2.036
DOLAR 13,82
EURO 15,68
ALTIN 805,31
SPOR

Ahmet Çalık Ankara'da trafik kazasında öldü arabası hurdaya döndü

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti. Ankara'daki kazada ölen Ahmet Çalık 28 yaşındaydı. Ahmet Çalık'ın hurdaya dönen aracında tek başına olduğu öğrenildi.

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 28 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti. Ahmet Çalık'ın otomobilde yalnız olduğu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gençlerbirliği ve Galatasaray formalarını da giyen Ahmet Çalık, 2020 yılında Konyaspor'a transfer olmuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Marmaray'da maske tartışması! Ortalık karıştı 2 kadın zorla indirildi
Marmaray'da maske tartışması! Ortalık karıştı 2 kadın zorla indirildi
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Mustafa Destici'den '100 TL'lik et almıyorum, kuzu kestiriyorum' sözleriyle ilgili yeni açıklama
Mustafa Destici'den '100 TL'lik et almıyorum, kuzu kestiriyorum' sözleriyle ilgili yeni açıklama
İzzet Yıldızhan'dan Gülşen, Hande Yener ve Hadise'ye 'külotla sahne çıkmayın' çıkışı
İzzet Yıldızhan'dan Gülşen, Hande Yener ve Hadise'ye 'külotla sahne çıkmayın' çıkışı
İstanbul'da markete silahlı saldırı kamerada! Kepenkleri kapatarak olası bir katliamı önledi
İstanbul'da markete silahlı saldırı kamerada! Kepenkleri kapatarak olası bir katliamı önledi
Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 28. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 28. bölüm fragmanı
TRT'yi ziyaret eden Bakan Kasapoğlu spor haberlerini sundu
TRT'yi ziyaret eden Bakan Kasapoğlu spor haberlerini sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'na katıldı
Kocasından kalan 1500 dolar borcu ödeyemezse 5 yaşındaki Saliha'yı evlendirecek
Kocasından kalan 1500 dolar borcu ödeyemezse 5 yaşındaki Saliha'yı evlendirecek