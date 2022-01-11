Besim Tibuk fetva verdi! 'Ramazan'ı kış aylarına sabitleyelim, oruçta su içmek serbest olsun'

Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk, uzun süre sonra ortaya çıktı ve dini konlarda yaptığı önerilerle yeni bir tartışmanın göbeğine oturdu. Müslümanların rahat oruç tutabilmesi için Ramazan ayının kışa sabitlenmesini isteyen Besim Tibuk, oruç sırasında da suyun serbest bırakılması önerisinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Besim Tibuk, gazeteci Hasan Erçakıca ile YouTube üzerinden yaptığı söyleşide Ramazan ayı ile ilgili tartışmanın fitilini şimdiden ateşledi.

Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların, özellikle yazın uzun günler ve hava sıcaklığı nedeniyle sıkıntı çektiklerini belirterek şunları söyledi:

Ramazan kışta olsun oruçta su içmek serbest bırakılsın

- İnsanlar neden eziyet çeksin? Hep kışta olsun. Takvimin düzeltilmesi lazım. Yazın oruç tutmak kolay mı? Bir de su içmiyorsun ya. Bir kere oruçta su içmeyi serbest bırakmak lazım.

- Bu kadar tarihte takvimlere düzenleme olmuş, Müslümanlar halen Sümerler'in Ay takvimini kullanıyor. Sümerler 10-11 gün düzeltme yapıyor, onu da yapmıyorlar.

Hacca, Suudi Arabistan'a en serin havanın olduğu Şubat-Mart'ta gidilsin

Bir de hac olayı var. Sen, yaz ayında hacca gitmenin ne olduğunu düşünebiliyor musun? Suudi Arabistan'da, o sıcakta.

- Müslüman bilginlere tavsiyem, oturup bir içtihat çıkarsınlar. Desinler ki biz Gregoryen takvimini kullanıyoruz. Ama eski adlarını muhafaza ediyoruz.

- Ramazan ayı Aralık ayına denk gelecek. O zaman da hac 2.5 ay sonra Mart ayına denk gelecek. Suudi Arabistan'da en serin hava. Böylece Müslümanları büyük bir eziyetten kurtarıyorsun.