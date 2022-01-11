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Sebzeli tel şehriye çorbası nasıl yapılır içiniz ısınacak!

Bugün sizler için tam bir kış çorbası tarifimiz var! İşte içinizi ısıtacak sebzeli tel şehriye çorbası...

Rengiyle iştah açan çorba tariflerine bir yenisini daha ekliyoruz. Üstelik bu çorba iştah açmakla da kalmıyor. Yapımının kolaylığıyla en sevilen tariflerden biri olmaya da aday oluyor. Az malzemeli oluşu da cabası. Bu kadar az malzemeli olmasına rağmen doyurucu da üstelik. İşte sizler için sebzeli tel şehriye çorbası...

Malzemeler;

1 çay bardağı tel şehriye 1 adet havuç 1 adet soğan 1 diş sarımsak Bir tutam maydanoz 1 bardak et ya da tavuk suyu (tercihen) 4-5 bardak sıcak su Yeterince tuz Terbiyesi için 3 yemek kaşığı yoğurt 1 yemek kaşığı un Yarım limon suyu Bir yumurta sarısı.

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