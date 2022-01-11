Bursa'da göz göre göre 5 yaşındaki çocuğun üstüne sürdü! 'Acemiyim' dedi

Bursa'da 5 yaşındaki Ömer'in ölümüne neden olan 45 yaşındaki sürücü Fatma V. "Acemiyim, otomobili birkaç kez kullandım" diye kendini savundu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde elinden tuttuğu dedesiyle ekmek almaya giderken, otomobilin altında kalarak yaşamını yitiren Ömer Faruk Gündoğdu'dan (5) geriye, bir süre önce babası Güven Gündoğdu ile çekilen fotoğraf kaldı.

Kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü Fatma V. (45) "Ben acemi sürücüyüm. Otomobili birkaç kez kullandım. Çocuğun otomobilin altında kaldığının farkında değilim" dedi.

İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak üzerinde, dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Fatma V.'nin kullandığı 43 RR 662 plakalı otomobil, elinden tuttuğu torunu Ömer Faruk ile ekmek almak için yolun karşısına geçen Abdurrahman Gündoğdu’ya çarptı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kazada, Abdurrahman Gündoğdu hafif yaralanırken Ömer Faruk Gündoğdu otomobilin altında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altından çıkarılan Ömer Faruk Gündoğdu'yu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası, acı haberi alan Beyhan ve Güven Gündoğdu çifti sinir krizi geçirirken, tek çocukları olan Ömer Faruk’tan ise geriye, bir süre önce babası ile çekilen fotoğrafı anı olarak kaldı.

Gözaltına alındı

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Fatma V., verdiği ifadesinde, "Ben acemi sürücüyüm. Aracı sadece birkaç kez kullandım. Heyecan yaptım. Kaza anında otomobili durduramadım. Çocuğun aracın aldında kaldığını ise fark etmedim. Üzgünüm. Kazayı bilerek ve isteyerek yapmadım" dedi. Fatma V., daha sonra, 'Taksirle ölümüme neden olmak' suçundan adliyeye çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.