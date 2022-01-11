'Keko erkek' seven ve Rapçi Uzi ile aşk yaşayan Aleyna Tilki'ye sevgilisinin konserinde narkotik baskını şoku

'Keko erkeklerden hoşlandığını' açıklamasının ardından Rapçi Uzi lakaplı Utku Yalçınkaya ile aşk yaşamaya başlayan Aleyna Tilki, sevgilisinin konserini narkotik polisinin basmasıyla neye uğradığını şaşırdı!

14 yaşında şöhreti yakalamasıyal her adımı olay olan ve magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki, yaklaşık üç haftadır birlikte olduğu rapçi sevgilisi Uzi'nin konserine gitti. Daha önce verdiği bir röportajda 'keko erkek istediğini' söyleyerek tepki çeken Aleyna Tilki, sevgilisi Uzi'nin konseri boyunca bir dakika yerine oturmadı ve çok eğlendi ancak eğlencenin sonu narkotik polisinin baskını ile bitti.

Konser boyunca bir dakika yerine oturmayan Aleyna Tilki'nin dansı dikkat çekti. Gece boyunca coşkusu bir an olsun azalmayan şarkıcı, hiç oturmadan dans etti.