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GALATASARAY

Fatih Terim, Florya'da futbolcular ve personelle vedalaştı

Galatasaray'daki 4. dönemi dün sona eren Teknik Direktör Fatih Terim, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek futbolcular ve personelle vedalaştı. Tesislerin önünde bekleyen taraftarlar, Terim'in aracının arkasından koştu.

Galatasaray'da Fatih Terim'in 4. dönemi dün son bulurken, tecrübeli teknik adam bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek futbolcular ve personelle vedalaştı. Tesislere ailesiyle birlikte gelen, yaklaşık yarım saat kadar kalan Fatih Terim, futbolcularla ve personelle vedalaştıktan sonra tesislerden ayrıldı.

Florya'da bekleyen taraftarları selamlamak için aracından inen tecrübeli teknik adam, kendisine tezahüratlarda bulunan sarı-kırmızılılarla vedalaştıktan sonra tesislerden ayrıldı. Taraftarlar, Fatih Terim'in aracının peşinden koşarken, Başkan Burak Elmas ve yönetimi de protesto etti.

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