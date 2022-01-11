Konyasporlu Ahmet Çalık'ın cenazesinde ailesi perişan oldu Nikah günü alacaktı

Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı. Çalık'ın cenazesinde ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Ankara'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı. Çalık için Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İlhan Palut, Çalık'ın takım arkadaşları, birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşları, çalıştığı teknik adamlar, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımları ile spor camiasından çok sayıda isim de cenaze programında yer aldı.

Genç yaşta hayatını kaybeden futbolcunun ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Türk bayrağı ve Ahmet Çalık'ın oynadığı takımların forma ve atkıları, tabuta bırakıldı.

Ahmet Çalık, Elmadağ Sungur Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Nikah günü alacaktı

Çalık'ın ailesi, yakın arkadaşları ve sevenleri hastanede gözyaşına boğuldu. Çalık'ın cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere cenaze arabasına koyulduğu sırada feryatlar yükseldi, ailesi ayakta durmakta zorlandı.Ayrıca, Çalık’ın Konya’dan Ankara’ya nikah günü almak için geldiği öğrenildi.

