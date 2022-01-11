Kulüp dizisi Raşel kim oynuyor gerçkte kimdir, adı ne?

Netflix'in kısa sürede büyük ses getiren Türk yapımı dizisi Kulüp'ün 2. sezonu yayına girdi. Birçok seyirci Kulüp dizisi 2. sezon kaç bölüm sorusunun yanıtını arıyor. Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisi 2. sezonu 4 bölümden oluşuyor. Toplam yayınlanan bölüm sayısı ise 10. Peki Kulüp dizisinde Matilda'nın kızı Raşel'i kim oynuyor, gerçek adı nedir?

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Netflix'te yayınlanan yeni Türk dizisi Kulüp 2. sezonu ile de en çok izlenen diziler arasında yerini aldı. Türk yapımı dizis olan Kulüp'ün 2. sezonu 4 bölümden oluşuyor ve toplamda yayınlanan bölüm sayısı 10. 2. sezonu ile büyük ilgi gören Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Yahudi olan ve hamile kaldığı sevgilisini öldürerek hapse giren Yahudi Matilda'nın afla birlikte hapisten çıkmasını ve yetimhaneye bırakılan kızı Raşel ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Kulüp dizisinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci ve Metin Akdülger yer alıyor. Dizide özellikle Salih Bademciliğinin oyunculuğu alkış topladı.

Dizide dikkat çeken isimlerden biri de Raşel karakterine hayat veren genç oyuncu Asude Selma Kalebek oldu. Hem oyunculuğu hem de duru güzelliği ile karakterini tam yansıtan Asude Selma Kalebek kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Kulüp dizisi Raşel karakteri kimdir:

Kulüp isimli dizide eski bir mahkumu canlandıran Gökçe Bahadır yani Matilda’nın kızı Raşel karakterine hayat veren isim Asude Selma Kalebek'tir.

Asude Selma Kalebek kimdir: 18 Haziran 1999, İstanbul doğumlu olan Asude Selma Kalebek Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda okulunun haricinde kendisini oyunculuk alanında geliştirmektedir.

Asude Selma Kalebek İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosu’ nda eğitimine devam etmektedir.

Asude Selma Kalebek, İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosundaki sahne çalışmaları yanı sıra 2021 yılında Netfix'in Türk yapımı dizilerinden biri olan Kulüp dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Dizide Raşel karakterini canlandırdı.