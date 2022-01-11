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Doğal gaz faturasına destek için başvuru tarihi belli oldu

Doğal gaz faturasına destek için başvuru tarihi belli oldu

Doğal gaz faturalarına elektrik gibi kademeli tarife Meclis'ten geçecek. Mart ayında ödemeleri başlanacak olan doğal gaz yardımı için başvuru tarihleri belli oldu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğalgaz yardımları için başvuruların Şubat ayında başlayacağını söyleyen Yanık, doğalgaz yardımı ödemelerinin Mart ayında yapılacağını duyurdu.

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle uygulamaya geçen kademeli elektrik faturası sisteminden sonra doğalgaz faturalarında da kademeli tarife sistemine geçilecek. TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak kademli doğalgaz satış fiyatı uygulanacak.

Düzenleme ile il bazında iklim şartları ve tüketim miktarına uygun olacak bir kademe belirlenecek. Oluşan tüketim maliyetleri bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak. Yapılan çalışma ile Türkiye'nin Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır veya Sivas gibi soğuk bölgelerindeki tüketim miktarına uygulanacak kademeli tarife ile Antalya, İzmir veya Adana gibi kış şartlarının daha hafif geçtiği illerde geçerli olacak kademeli tarife farklı olacak.

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