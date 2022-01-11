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Kadın pedi ve çocuk bezi zamları Bakan Derya Yanık'a soruldu: Çalışma geliyor!

Kadın pedi ve çocuk bezi zamları Bakan Derya Yanık'a soruldu: Çalışma geliyor!

Ankara’da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar ile ilgili "Çalışma yapabiliriz" dedi.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'a kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar soruldu. Bakan Yanık bu konuda bir çalışma başlayabileceklerini söyledi.

Sputnik'teki habere göre Bakan Yanık "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bunu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.

Doğal gaz yardımı başvuruları şubat ayında

Bakan Yanık ayrıca doğalgaz yardımlarına ilişkin de bilgi verdi ve "Doğalgaz yardımı için başvurular Şubat ayında, ödemeler Mart ayında yapılacak" dedi.

Sosyal medyada kadın pedleri ve çocuk bezlerine döviz kurundaki yükselme sonrası gelen yüksek zamlarına dikkat çeken pek çok kadın destek talebinde bulunmuştu.

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