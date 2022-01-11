Çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonu! Şüpheliler arasında doktor, polis uzman erbaş da var...
İSTANBUL merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sosyal medyada çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla 41 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında doktor, polis, sözleşmeli er adayı ve uzman erbaşın da var.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında çocuklara ait müstehcen görüntü paylaşan 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 2'sinin daha önceki benzer bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Doktor, polis, sözleşmeli er adayı...
Operasyonda, doktor, polis, sözleşmeli er adayı ve uzman erbaşın da aralarında bulunduğu zanlılardan 41'i gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğu öğrenildi.
Firari 2 şüpheli aranıyor
Aramalarda telefon, bilgisayar ve diğer dijital malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken firari 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.