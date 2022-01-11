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Trabzonspor şampiyonluğu kaçırdı intihar etti abi Ahmet Dalman'dan yönetime çağrı

Trabzonspor şampiyonluğu kaçırdı intihar etti abi Ahmet Dalman'dan yönetime çağrı

Trabzonspor'un 1996 yılında kaçan şampiyonluğunun üzüntüsüne dayanamayarak intihar eden Trabzonspor taraftarı Mehmet Dalman'ın ağabeyi Ahmet Dalman, Trabzonspor'un bu sezon şampiyon olması halinde şampiyonluk kupasının kardeşinin mezarına getirilmesini istiyor.

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Süper Lig'de geride kalan 20 haftada en yakın rakibine 10 puan fark atan Trabzonspor'da taraftarlar şampiyonluk havasına girmiş durumda.

Bu sezon Trabzonspor’un şampiyonluğuna en çok sevineceklerden biri de 1995-1996 sezonunda bordo-mavililerin şampiyonluğu kaybetmesiyle intihar eden Mehmet Dalman’ın ağabeyi Ahmet Dalman.

Trabzonspor'un şampiyonluğa en çok yaklaştığı 1995-1996 sezonunda sahasında Fenerbahçe'ye yenildiği maçın ardından mağlubiyete dayanamayarak intihar eden taraftarın mezarını kardeşi Ahmet Dalman ziyaret ederek şampiyonluk müjdesi verdi.

"Belki bu sayede bizim de acılarımız biraz olsun hafifleyecektir”

Trabzonspor’un ligin ikici yarısına da galibiyetle başlamasının ardından Görele’nin Kaba Mahallesi'ndeki kardeşinin mezarını ziyaret eden Ahmet Dalman, “1995-1996 sezonunda Trabzonspor’un son dakikada yediği golle şampiyonluğu Fenerbahçe’ye kaptırmasının ardından koyu bir Trabzonspor taraftarı olan kardeşim Mehmet Dalman üzüntüden intihar etmişti. O sezondan sonra şampiyonluğa en çok yaklaştığı sezon ise bu sezon. Beklediğimiz şampiyonluğu bu sezon göreceğiz. Keşke bu sezon Trabzonspor’u kardeşim de izleyebilse ve şampiyonluğunu görebilseydi. Ancak onun yerine biz sevineceğiz ve göreceğiz. Belki bu sayede bizim de acılarımız biraz olsun hafifleyecektir” dedi.

Trabzonspor’dan mezar yapılmasını istedi

Trabzonspor’dan kardeşinin mezarı için beklentileri olduğunu da belirten Dalman, “Trabzonspor’un şampiyonluğuna yakışır kardeşime bir mezar yapılmasını istiyorum. Şampiyon takımın kardeşimin mezarını ziyaret etmeleri bize verilecek en büyük şampiyonluk kupası olacaktır. İnşallah Trabzonspor şampiyon olur ve Trabzonspor’da bizden bu mutluluğu esirgemez. Ben hiç bu kadar heyecanlanmamış bu kadar mutlu olmamıştım. Ben de bir Trabzonspor taraftarı olarak bu sezondaki şampiyonluğu kardeşimin mezarı başında dualarla kutlayacağım” diye konuştu.

Olayın geçmişi

Bordo-mavililerin 5 Mayıs 1996'da, sarı-lacivertlilere karşı 2-1 kaybettiği maçı izlemek üzere Giresun'un Görele ilçesinden Trabzon'a giden Mehmet Dalman, mağlubiyetin ardından ertesi sabah kendisini evinin önündeki elma ağacına asarak intihar etmişti. 

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