Kazakistan'ın yeni Başbakanı belli oldu! Rus askeri 2 gün içinde çekilecek

KAZAKİSTAN'da LPG zammı sonrası baylayan protestolar sonrası hükümet istifa etmişti. Kazakistan’da yeni başbakan Alihan Smailov oldu. Smailov, ilk konuşmasında “Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak” dedi. Öte yandan Rus askerlerinin 2 gün içinde ülkeden tamamen çekileceği açıklandı.

Abone ol

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Meclisi genel toplantısında, başbakanlık görevine Alihan Smailov’un adaylığını sundu. Alihan Smailov, Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu. Smailov, tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından "evet" oyu alarak ülkenin 12. Hükümet Başkanı oldu.

Geçici olarak hükümet başkanlığı yapmıştı

Daha önceki kabinede Başbakan Birinci Yardımcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki Smailov, 5 Ocak’ta eski Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların ardından istifa etmesiyle geçici olarak hükümet başkanlığını üstlenmişti.

Tüm yasal talepleri dikkate alacağız

Smailov, oylamanın ardından başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, böyle bir zamanda kendisine güvenen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e ve milletvekillerine teşekkür etti. Öncelikli görevinin ülkede makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Smailov, “Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak” dedi.