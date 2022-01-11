Galatasaray’da Okan Buruk şoku! Yönetim istemedi yeni hoca yüzde 90 Domenec Torrent

GALATASARAY'da Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına kimin geçeceği neredeyse yüzde 90 belli oldu. PSV’nin teknik patronu Schmidt’i ikna edemeyen sarı kırmızılıların yeni hocası yüzde 90 Pep Guardiola'nın yardımcısı Domenec Torrent olacak. İsmi hoca adayları arasında geçen Okan Buruk’a yöneticilerin çoğu şiddetle karşı çıkarken, Bülent Korkmaz için de 'imkansız' denildi.

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Galatasaray taraftarı da futbolcuları da yeni teknik direktörün kim olacağını merak ediyor. Yönetici Işıtan Gün’ün geçtiğimiz günlerde görüşüp el sıkıştığı Domenec Torrent hazır kıta beklerken, sarı kırmızılıların diğer taraftan PSV Eindhoven’ın hocası Roger Schmidt ile görüştüğü öğrenildi. İsmi hoca adayları arasında geçen Okan Buruk ve Bülent Korkmaz için de kapılar kapanmış gözüküyor.

Avrupa kupalarında olmayan takıma gelmem!

Galatasaray’ın birinci tercihi PSV Eindhoven’ın hocası Roger Schmidt’ti. Ancak takımı Hollanda 1. Ligi’nde lider olan Alman teknik adam, Avrupa kupalarında olmayacak bir kulüpte görev almayacağını ifade ederek olumsuz yanıt verdi.

Yöneticiler Okan Buruk'a karşı çıktı

Torrent ve Schmidt’le birlikte gündeme gelen Okan Buruk’a yöneticilerin çoğu şiddetle karşı çıkarken, Bülent Korkmaz’ın gelmesinin de imkansız olduğu öğrenildi.

Torrent için uçak bileti dahi alındığı iddia edildi

Teklifi kabul eden Domenec Torrent için uçak bileti dahi alındığı, sarı kırmızılı yönetimden haber bekleyen İspanyol çalıştırıcının davet edilmesi durumunda hemen İstanbul’a gelebileceği öğrenildi.

Torrent Guardiola'nın ekibindeydi

60 yaşındaki Torrent, İspanya’da alt liglerde antrenör olarak çalıştıktan sonra, 2007’de Barcelona B takımında Pep Guardiola’nın yardımcısı oldu. 2018’e kadar Guardiola’nın ekibinde yer alan Torrent, daha sonra bir sezon New York City ve 4 ay Flamengo’da teknik direktörlük yaptı.

Başkan Elmas'a sosyal medya şoku! Takipçiler bıraktı

Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Twitter’da Elmas’ın takipçi sayısı 33 bin kişi azaldı. Öte yandan Galatasaray’da yarın yapılması gereken olağan divan kurulu toplantısı, Covid-19 salgını nedeniye 29 Ocak’a ertelendi.