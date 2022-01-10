İETT kazalarının sebebi: Erken kaza uyarı sistemi kaldırıldı

İstanbul’da alarm vermeye başlayan ve sürekli kaza, arızalanma ve yanma olaylarıyla gündeme gelen, vatandaşların can ve seyahat güvenliğini riske atan İETT otobüslerinin konusu meclis gündemine geldi.

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İBB yönetiminin, AK Parti döneminde geliştirilen kaza önleme ve erken uyarı sistemi telemetri sistemini kullanımdan çıkardığı, geliştirilmesi için gerekli olan bütçeyi de yatırım programından çıkardığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ocak ayı ilk toplantısı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde toplandı.

Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen oturumda, son günlerde yanan, yolda kalan ve yaptığı kazalar ile gündemden düşmeyen İETT otobüsleri kazaları meclis gündemine taşındı.

"Araçları tamir etmediklerini belirttik"

Ulaşım Ve Trafik Komisyonu Üyesi Hamdi Demirhan tarafından yapılan konuşmada, "İstanbul'da son zamanlarda haber programlarının değişmeyen konularından bir tanesi İETT ve İETT Kaynaklı kazalar oldu. Bu kazalar bir yandan can ve mal kaybına neden olurken bir yandan İETT gibi 150 yıllık geçmişe sahip prestijli bir kurumun itibar kaybetmesine neden olmaktadır. İETT ile ilgili son zamanlarda yaptığımız her konuşmada, İETT'nin gidişinin iyi olmadığı ve yakın zamanda kazaların ve araç arızaların kaçınılmaz hale geleceği defalarca belirtilmiştir. Ancak bu uyarılarımız sistemin iyi çalıştığı iddia edilerek dikkate alınmamıştır. Yaptığımız uyarılarda otobüslerin bakımlarının geçmiş dönemdeki kadar doğru yapılmadığı, bakım ihalelerini alan firmanın bu konuda yeterli deneyime sahip olmadığı, sadece maddi açıdan işe yaklaşarak doğru şekilde araçları tamir etmediklerini belirttik" dedi.

Demirhan, AK Parti döneminde kazalara karşı erken uyarı sistemi telemetri sistemi geliştirildiğini ancak bu sistemin yeni İBB yönetimi tarafından kullanılmadığı, 2022 yatırım planından da çıkardığını belirterek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ayrıca zaten bakımsızlıktan yolda gidecek halleri olmayan araç, şoförlerinin de çalışma koşullarının giderek kötü hale gelmesi kazaların oluşmasının başka bir nedeni haline gelmiştir. 18 saate varan çalışma saatleri şoförlerimizde dikkat dağınıklığına neden olmakta ve son günlerde sıklıkla yaşanan kazaların oluşmasına neden olmaktadır. Dikkat edilirse kazalar trafik kaynaklı değil, tamamen dikkatsizlikten kaynaklanan nedenlerden olmaktadır. AK Parti döneminde kazalara karşı erken uyarı sistemi olarak 'Telemetri sistemi' geliştirilmiş ve devreye almıştır. Ancak yeni dönem bırakın bu sistemi kullanmayı 2022 yatırım bütçesinden dahi çıkarmıştır."

AK Parti döneminde 2013-2018 yılları arasında öz kaynaklar ile yıllık ortalama 400 otobüs alınmış ve yaklaşık 2 bin 500 otobüs yenilenmiştir. Bu sayede İETT Avrupa'nın en genç filosuna sahip olmuştur. Fakat 2,5 yıldır bir tane dahi otobüs filoya katılmadı. Yanan araçlar, kaza sonrası hurdaya dönenler filodan çıktı. Otobüs sayısı azaldı. Öz kaynakla otobüs alınan dönemden maalesef ki bahanelerle konun saptırıldığı ve otobüs alınmadığı dönemlere geldik."

Demirhan başkanlık makamının cevaplaması üzerine şu soruları sordu:

*İstanbul'da artan İETT Kazalarının nedeni nedir?

*İETT araçlarının bakım işlerinin doğru şekilde yapılmadığı doğru mudur?

*İETT araç filonuzun yenilememe nedenleriniz nelerdir?

*İETT'de çalışan şoförlerimizin insanlığa ve kanuna aykırı şekilde günlük 18 saate varan çalışma şartlarında çalıştığı doğru mudur?

*Kazalara karşı erken uyarı için geliştirilen telemetri sistemini kullanmayı düşünüyor musunuz? Kullanmayacaksanız geliştirdiğiniz yeni bir sistem var mıdır?