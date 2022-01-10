Fenerbahçe Adana Demirspor maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Valencia'nın penaltısıyla öne geçen Fenerbahçe, Gökhan İnler ile Belhanda'nın gollerine engel olamadı. Bu sonucun ardından 32 puanda kalarak 5. sıraya gerileyen Fenerbahçe, 21 haftada Antalyaspor deplasmanına gidecek. 33 puana ulaşıp 4. sıraya yükselen Adana Demirspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

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13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından şutunda kalecinin güçlükle müdahale ettiği top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Valencia'nın altı pas içinden şutunda kaleci Muric'in güçlükle çıkardığı meşin yuvarlak Adana Demirspor savunması tarafından kornere gönderildi.

15. dakikada Sosa'nın hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Novak'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

17. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına topuna hareketlenen Assombalonga'nın dar açıdan kaleciyle karşı karşıya şutunda Berke Özer topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

27. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nn ortasında penaltı noktasında topa yükselen Valencia, Svensson tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 29. dakikada topun başına geçen Valencia meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-0

34. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışından Göhkan İnler'in sol ayağıyla sert vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

46. dakikada Kaan Kanak'ın ortasında altı pasın sağında topa ayak sokan Belhanda'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-2

60. dakikada soldan Novak'ın ortasına ceza sahası içinde yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

68. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Mesut Özil'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

85. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasıyla ceza yayı üstünde topu önünde bulan Yunus Akgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke topu iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada sağdan Svensson'un yerden ortasına penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Akintola'nın şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 1 - 2 :Adana Demirspor

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Esat Sancaktar

Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi, Kim, Szalai, Novak (Dk. 84 Rossi), Sosa, İrfan Can Kahveci (Dk. 60 Serdar Dursun), Mert Hakan Yandaş (Dk. 72 Ferdi Kadıoğlu), Zajc (Dk. 84 Meyer), Pelkas (Dk. 60 Mesut), Valencia

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak (Dk. 86 Tarık Çamdal), Gökhan İnler, Stambouli (Dk. 79 Sinan Kurt), Yunus Akgün, Belhanda (Dk. 66 Akintola), Vargas (Dk. 66 Bjarnason), Assombalonga

Goller: Dk. 29 Valencia (P) (Fenerbahçe), Dk. 34 Gökhan İnler, Dk. 46 Belhanda (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Svensson, Dk. 40 Stambouli, Dk. 48 Belhanda (Adana Demirspor), Dk. 47 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+2 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)