HDP'li Meral Danış Beştaş'tan TBMM'de skandal ifadeler! Teröristleri andı

TBMM'de basın toplantısı yapan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ve örgüt mensupları Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'i andı.Abone ol
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM çatısı altında yaptığı basın açıklamasında terör örgütü üyelerini övdü.
Beştaş, Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ve örgüt mensupları Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'i andı.
HDP'li vekil teröristlerin önünde saygıyla eğildiğini belirterek, "Paris'te katledilen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in anısının önünde saygıyla eğildiğimi ve katillerini ortaya çıkarma mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
PKK'nın kurucularından Sakine Cansız (54), Leyla Söylemez (24) ve Fidan Doğan (28), 9 Ocak'ta Paris'te uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülmüşlerdi. Cinayetin tek şüphelisi Ömer Güney'in Paris Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması bekleniyordu ancak 2016 yılında henüz dava başlamadan tutulduğu cezaevinde beyin kanseri nedeniyle öldü.